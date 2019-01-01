Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Kilis'te Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

57 dakika önce

Kilis'te 2019 yılının ilk bebeği doğdu.

Kilis'te Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi, System.String[]
Kilis'te 2019 yılının ilk bebeği doğdu.

Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde İrem- İsmail Akça çiftinin ilk çocuğu olarak 3 kilo 110 gram ağırlığında doğan bebeğe "Cihangir" adı verildi.

Baba İsmail Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yılda doğum yapmış tüm anne ve babaları tebrik ediyorum. Benim ilk çocuğum erkek oldu ve buna çok seviniyorum. Benim için önemli olan sağlıklı olması. Herkesin yeni yılı kutlu olsun." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:06 Kaynak: AA

Cihangir, İsmail Akça, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 04:03:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]