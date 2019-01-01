Kilis'te Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi
57 dakika önce
Kilis'te 2019 yılının ilk bebeği doğdu.
Kilis
'te 2019 yılının ilk bebeği doğdu.
Kilis Devlet Hastanesi
Kadın Doğum Servisinde İrem- İsmail Akça
çiftinin ilk çocuğu olarak 3 kilo 110 gram ağırlığında doğan bebeğe "Cihangir
" adı verildi.
Baba İsmail Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yılda doğum yapmış tüm anne ve babaları tebrik ediyorum. Benim ilk çocuğum erkek oldu ve buna çok seviniyorum. Benim için önemli olan sağlıklı olması. Herkesin yeni yılı kutlu olsun." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:06 Kaynak: AA
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