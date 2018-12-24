Kilis'te Yoğun Sis
2 saat önce
Kilis kent merkezi ile Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kilis
kent merkezi ile Elbeyli
, Polateli
ve Musabeyli
ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Kilis- Hatay
ve Kilis- Gaziantep
güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin, etkisini sabah saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:27 Kaynak: AA
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