Kilis'te Yoğun Sis
35 dakika önce
Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Kilis
'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Kent merkezi ile Musabeyli
, Elbeyli
ve Polateli
ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Kilis- Hatay
ve Kilis- Gaziantep
güzergahında seyreden sürücüler görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerliyorlar.
Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:18 Kaynak: AA
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