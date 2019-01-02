Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yoğun Sis

Kilis'te Yoğun Sis

35 dakika önce

Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

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Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kent merkezi ile Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Kilis- Hatay ve Kilis- Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerliyorlar.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:18 Kaynak: AA

Polateli, Elbeyli, Musabeyli, Kilis, Güncel
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