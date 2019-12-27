Kilis'te yoğun sis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te yoğun sis - Son Dakika

Kilis'te yoğun sis

6 saat önce

Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kent merkezi ile Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kilis- Hatay ve Kilis- Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerleyebildi.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis nedeniyle araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kilis'te yoğun sis

Musabeyli, Polateli, Elbeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:37 Kaynak: AA
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