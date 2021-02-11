Kilis'te yoğun sis - Son Dakika

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Kilis'te yoğun sis

KİLİS - Kilis'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adeta göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis nedeniyle sis farlarını yakarak seyretti.

Kilis- Gaziantep, Kilis- Hatay, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis- Elbeyli kara yollarında sis etkili oldu.