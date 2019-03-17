Kilis'te Yoğun Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Kilis'te yoğun sis etkili olduKİLİS - Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Kilis
'te yoğun sis etkili oldu
KİLİS - Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Suriye
sınırında bulunan Kilis'te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücülerin ilerlemekte güçlük çekti. Kilis- Gaziantep
, Kilis- Musabeyli
, Kilis- Polateli
, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Elbeyli
ve Kilis- Hatay
karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:57 Kaynak: İHA
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