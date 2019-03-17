Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yoğun Sis Etkili Oldu

Kilis'te Yoğun Sis Etkili Oldu

1 saat önce

Kilis'te yoğun sis etkili olduKİLİS - Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

KİLİS - Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücülerin ilerlemekte güçlük çekti. Kilis- Gaziantep, Kilis- Musabeyli, Kilis- Polateli, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Elbeyli ve Kilis- Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

Sabah, Kilis, Güncel
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