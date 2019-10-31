Son Dakika Haberleri: Kilis'te yoğun sis etkili oldu
Son Dakika Genel Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

11 dakika önce

Kilis'te yoğun sis etkili olduKİLİS - Kilis'te sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte güçlük çekerken, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

KİLİS - Kilis'te sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte güçlük çekerken, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kilis-Öncüpınar, Kilis- Gaziantep, Kilis- Musabeyli, Kilis- Polateli, Kilis- Elbeyli ve Kilis- Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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