Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.



Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Karayollarında sürücüler sis nedeniyle sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi. - KİLİS