Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Kilis'te yoğun sis etkili oldu
6 saat önce
Kilis'te etkili olan sis nedeniyle kentin üzeri sis ile kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:57 Kaynak: İHA
Kilis'te etkili olan sis nedeniyle kentin üzeri sis ile kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30- 40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Karayollarında sürücüler sis nedeniyle araçların sis farlarını yakarak trafikte seyretti. Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor. - KİLİS
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