Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

6 saat önce

Kilis'te etkili olan sis nedeniyle kentin üzeri sis ile kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

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Kilis'te etkili olan sis nedeniyle kentin üzeri sis ile kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.


Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30- 40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Karayollarında sürücüler sis nedeniyle araçların sis farlarını yakarak trafikte seyretti. Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor. - KİLİS

Sabah, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:57 Kaynak: İHA
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