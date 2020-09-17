Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

KİLİS - Kilis'te, etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük yaşadı.

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü.

Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldılar. Kilis'te yaz aylarında yoğun sis olması şaşkınlıkla karşılandı. Kilis- Hatay, Kilis- Gaziantep, Kilis- Musabeyli, Kilis- Polateli ile Kilis- Elbeyli, Kilis-Önüpınar, kara yollarında sis etkili oldu.