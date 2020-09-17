Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Kilis'te yoğun sis etkili oldu
KİLİS - Kilis'te, etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük yaşadı.
Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü.
Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldılar. Kilis'te yaz aylarında yoğun sis olması şaşkınlıkla karşılandı. Kilis- Hatay, Kilis- Gaziantep, Kilis- Musabeyli, Kilis- Polateli ile Kilis- Elbeyli, Kilis-Önüpınar, kara yollarında sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:10 - Kaynak: İHA
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