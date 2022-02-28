Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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Kilis'te yoğun sis etkili oldu

28.02.2022 11:12

Kilis'te yoğun sis etkili olduKİLİS Kilis'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerlemek zorunda kaldılar.

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

KİLİS Kilis'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerlemek zorunda kaldılar.

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretti., Kilis- Hatay, Kilis- Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis- Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis- Elbeyli karayollarında sis etkili oldu.

Kilis'te yoğun sis etkili oldu
Kilis'te yoğun sis etkili oldu
Kilis'te yoğun sis etkili oldu

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Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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