Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

KİLİS Kilis'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerlemek zorunda kaldılar.

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretti., Kilis- Hatay, Kilis- Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis- Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis- Elbeyli karayollarında sis etkili oldu.