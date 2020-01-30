Kilis'te yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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Kilis'te yoğun sis etkili oluyor

11 dakika önce

Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

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Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kent merkezi ile Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Kilis- Hatay ve Kilis- Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerleyebildi.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis nedeniyle araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Musabeyli, Polateli, Elbeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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