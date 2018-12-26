Kilis'te Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.
Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:47 Kaynak: AA
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