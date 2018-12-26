Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kilis'te Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kilis'te Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:47 Kaynak: AA

Polateli, Elbeyli, Musabeyli, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor

Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:52:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]