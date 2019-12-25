Kilis'te yol genişletme çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te yol genişletme çalışmaları - Son Dakika

Kilis'te yol genişletme çalışmaları

6 saat önce

Kilis Belediyesi tarafından Çengel Caddesi ile Egemenlik Caddesini birleştiği noktadaki evlerin yıkılmaya başlandı.

Kilis'te yol genişletme çalışmaları, System.String[]

Kilis Belediyesi tarafından Çengel Caddesi ile Egemenlik Caddesini birleştiği noktadaki evlerin yıkılmaya başlandı.


Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kilis'in kuzeyinde bulunan Çengel Caddesi ile Egemenlik Caddesini birbirine bağlayacak olan Kılıç Caddesinin açılabilmesi için yol üzerindeki evlerin kamulaştırması yapılarak, yıkımı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "Mahalle Sakinlerimize hayırlı olsun. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Kilis için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KİLİS

Fen İşleri Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi
Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
23:56 Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
23:54 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
23:50 Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Son Dakika
23:49 "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
23:47 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
23:31 Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:01:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te yol genişletme çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]