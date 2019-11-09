Kilis'te yol verme kavgası: 1 yaralı
7 saat önce
Kilis'te trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Kilis'te trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sabah Pazarı mevkisinde otomobil sürücüleri M.E.T. ile M.C. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.E.T. bıçağıyla M.C'yi yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan M.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheli M.E.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadının beraat kararı istinafa taşıdı Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu