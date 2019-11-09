Son Dakika Haberleri: Kilis'te yol verme kavgası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kilis'te yol verme kavgası: 1 yaralı

Kilis'te yol verme kavgası: 1 yaralı

7 saat önce

Kilis'te trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Kilis'te yol verme kavgası: 1 yaralı, System.String[]

Kilis'te trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sabah Pazarı mevkisinde otomobil sürücüleri M.E.T. ile M.C. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.E.T. bıçağıyla M.C'yi yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan M.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli M.E.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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