Kilis'te yollar buz pistine döndü - Son Dakika
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Kilis'te yollar buz pistine döndü

7 saat önce

Kilis'te kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü.

Kilis'te yollar buz pistine döndü, System.String[]

Kilis'te kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar adeta buz pistine döndü. Araç sürücüleri özellikle yokuşları çıkmakta zorluk çekti.


Kilis'te dün akşamüzeri başlayan kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili oldu. Araçlar adeta buz pistine dönen yollarda güçlükle ilerledi. Sürücüler özellikle yokuşları çıkmakta zorluk çekti. Çok sayıda araç da maddi hasarlı kazaya karıştı. Bazı sürücülerin ise sabah araçlarını çalıştırmakta zorluk çektiği gözlendi. Kilis Belediyesi tarafından yapılan tuzlama çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Güne beyaz bir örtü ile uyunan Kilis'te uzun süre sonra görülen kar yağışı vatandaşları şaşırttı.


Okullar 1 gün tatil edildi


Kilis Valiliği dün gece Kilis ve ilçeleri ile köylerinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Şehrimizde devam eden kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları özel eğitim ve rehabilistasyon merkezleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 13.02.2020 Perşembe günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, gibi kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 13 Şubat 2020 Perşembe günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi. - KİLİS

Sabah, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
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