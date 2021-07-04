Kilis'te yüksek kira fiyatları iş yerlerini vurdu

Kilis'te ekonomiyi ayakta tutan pasajlarda uzun süreden beri ilk kez kiralık dükkan sayısında artış yaşanıyor.

Kilis'te 1970'li yıllardan beri faaliyet gösteren kent merkezindeki pasajlarda kiralık iş yeri bulmak nerede ise imkansız olarak görülürken, 2 yıldır kiralık iş yeri sayasında artış yaşanıyor. Pasaj esnafları, İş yerlerinin kiralarının yüksek olduğunu, işlerin eskisi kadar iyi olmadığı için bir çok esnafın iş yerlerini kapattığını, bu nedenle pasajlarda kiralık iş yeri sayısında artış yaşandığını ifade ettiler. - KİLİS