Üye Girişi
Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

09.02.2022 09:21
Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde şüpheli F.Ş'nin kullandığı araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan F.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:11 Survivor All Star'da heyecan dorukta. 20.bölümde Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor
09:10 Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!
09:07 Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek?
08:53 Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde
08:47 Naci Görür yine uyardı: İstanbul depreminde Avrupa yakası daha fazla tahrip olacak
03:58 Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor
06:18 Şanlıurfa valisinden silahsızlanma çağrısı: Arazi kavgalarının önüne geçmek için çalışma başlattık
08:07 Durdurulan feribot seferleri yeniden başlatılıyor! Yunan adalarına ulaşım yeniden sağlanıyor
08:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela'daki müziğe danslarla eşlik edildiği için soruşturma başlattı
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 09:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement