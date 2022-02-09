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Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

09.02.2022 16:38
Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde şüpheli F.Ş'nin kullandığı araçta yabancı uyrukluların olduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 4 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü F.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Tragger, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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