Üye Girişi
Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

07.02.2022 19:16
Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek sorguladıkları Suriye uyruklu 5 kişinin kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıklarını tespit etti.

Ekiplerce yakalanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, yanlarında bulunan şüpheli M.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmenlerin Gaziantep'e gitmek için şüpheli M.K. ve Ö.K. ile 1000 dolar karşılığında anlaştıkları belirlendi.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Doğan Güreş, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
19:04 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 19:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement