İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'ndeki evde yaptıkları aramalarda, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 Suriye uyrukluyu yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girmesini organize ettiği belirlenen A.H. de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Suriye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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