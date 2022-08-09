Kilis'te 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 10 kaçak göçmen yakalandı

09.08.2022 11:35
Kilis'te 10 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 göçmen yakalandı.

KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 göçmen yakalandı. Organizatörlük şüphelisi A.H. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nedim Ökmen Mahallesi'ndeki evde yaptıkları aramalarda, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 Suriye uyrukluyu yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girmesini organize ettiği belirlenen A.H. de gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Suriye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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