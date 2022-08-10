KİLİS'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu 2 göçmen yakalanırken, 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Suriye uyruklu A.Ş.'nin kullandığı, plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta bulunan Suriyeli A.F. ve M.F.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü A.Ş. ise gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te, 2 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika