İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Suriye uyruklu A.Ş.'nin kullandığı, plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta bulunan Suriyeli A.F. ve M.F.'nin yasa dışı yollarla Türkiye 'ye geldikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edilirken, sürücü A.Ş. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Doğan Güreş, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te, 2 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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