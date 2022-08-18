Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A, N.O. ve A.C'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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