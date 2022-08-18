Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı

18.08.2022 10:05
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A, N.O. ve A.C'nin adresinde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 10 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

A.A, N.O. ve A.C. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Firari S.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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