Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde bir araçta yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Doğan Güreş, Tragger, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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