Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı

10.08.2022 09:27
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde bir araçta yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü A.Ş. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Doğan Güreş, Tragger, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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