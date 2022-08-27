İl Jandarma Komutanlığı, merkeze bağlı Duruca köyü bölgesinde Kilis Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından icra edilen keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti sırasında Suriye 'den yasa dışı yollarla aralarında 2 kadının da bulunduğu 25 yabancı uyruklunun giriş yaptığını tespit etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Duruca, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 25 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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