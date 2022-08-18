İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki evde yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 10 göçmen yakalandı. Sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edilen göçmenlerin geçişini organize ettiği belirlenen A.A., N.O. ve A.C. ise gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu: 'Suriye Politikasında Dediğimiz Noktaya Gelmeleri Doğru. Umarım Bu Hatalarından Dönme Kendilerinin Özgür İradesi ile Gerçekleşmiş Olur'

Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis'te, 10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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