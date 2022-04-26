Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu yakalandı

26.04.2022 09:27
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde bir evde yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 Suriye uyruklu, İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Ev sahibi Y.A. gözaltına alındı, suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 dürbün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek istediler Kadına şiddeti gerçek sanıp müdahale etmek istediler Şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ve mermi ele geçirildi Şüphe üzerine durdurulan araçta tabanca ve mermi ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


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