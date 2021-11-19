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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı

19.11.2021 08:58
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüpheli Suriye uyruklu F.M.C'nin evinde 3 yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla şüpheli F.M.C. cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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