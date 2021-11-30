Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir araçtan 3 yabancı uyruklunun indiğini tespit etti.
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu M.B. ve Ş.Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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