Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 7 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallelerinde bir ev ve araçta 7 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu S.E.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, A.E.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.