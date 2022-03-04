Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde Suriyeli A.S. ve A.E.A'nın ikametinde yabancı uyruklular olduğunu belirledi.
Yurda kaçak yollardan girdikleri öğrenilen 8 Suriyeli, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan ve emniyete götürülen A.S. ve A.E.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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