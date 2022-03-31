Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren kişi yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren kişi yakalandı

31.03.2022 11:59
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren kişi yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Şıh Ahmet Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.Ö'nün evinde yabancı uyruklu olduğunu belirledi.

Evden çıktığı sırada yakalanan Suriye uyruklu İ.B, ifadesinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren kişi yakalandı - Son Dakika


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