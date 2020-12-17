Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde polis ekiplerince durdurulan araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu biri çocuk 3 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıları iddiasıyla gözaltına alınan aracın sürücüsü F.A. ile araçta bulunan M.G. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı - Son Dakika