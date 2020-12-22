Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri, Yavuz Sultan Mahallesi'nde durdurduğu bir araç ile Büyükkütah Mahallesi'ndeki bir evde ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu biri çocuk 8 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç, Z.A. ve H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.