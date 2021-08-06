Kilis'te yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda çalışma yürüten polis ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde bir araçta Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 4 yabancı uyruklu bulunduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan yabancı uyruklular, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu A.R.K.A. ve A.Ö. de gözaltına alındı.