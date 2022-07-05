Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

05.07.2022 14:35
Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal olarak gelen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye illegal olarak gelen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptıkları bilgisi üzerine kimliklerini belirlediği şüpheliler ile göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Suriye'den İllegal yollarla geldiği belirlenen 8 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 2 telsiz, 1 dürbün, 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. - KİLİS

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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