Kilis'te zabıta iş yerlerini denetledi - Son Dakika

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda iş yerlerinin ruhsatı, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları denetlendi.
Denetimlerde ruhsatı bulunmayan iş yerlerinin zabıta ekiplerince kapatıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:51 - Kaynak: AA
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