Kilis'te zabıta iş yerlerini denetledi - Son Dakika

Kilis'te zabıta iş yerlerini denetledi

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde denetim yaptı.

Kilis'te zabıta iş yerlerini denetledi, System.String[]

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda iş yerlerinin ruhsatı, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları denetlendi.

Denetimlerde ruhsatı bulunmayan iş yerlerinin zabıta ekiplerince kapatıldığı kaydedildi.

Kilis Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te zabıta iş yerlerini denetledi - Son Dakika

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