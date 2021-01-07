Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi - Son Dakika

Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi

07.01.2021 11:26
Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi, System.String[]

Zeytin hasadının sonuna gelinirken, Kilis'te zeytin üreticileri kış bastırmadan bahçelerindeki son zeytinleri topluyor.

Zeytin hasadının sonuna gelinirken, Kilis'te zeytin üreticileri kış bastırmadan bahçelerindeki son zeytinleri topluyor.

Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis'te, hasadın sonuna gelinmesi nedeniyle son zeytinler toplanıyor. . Kilis genelinde zeytin hasadı büyük oranda tamamlanırken, bazı üreticiler zeytin bahçelerindeki son zeytin tanelerini topluyor. Zeytin yorucu ve zahmetli bir çalışmayla dalından toplanarak, çeşitli işlemlerin ardından yağa dönüştürülüyor. - KİLİS

Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi

Güneydoğu, Türkiye, Zeytin, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi - Son Dakika Ekonomi


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