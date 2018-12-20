Kilis'te Zeytin Hırsızları Tutuklandı
2 saat önce
Kilis'te, zeytin çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kilis
'te, zeytin çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
M.E. ait merkeze bağlı Güneşli
köyünde zeytin tarlasından daha önceden toplamış olduğu ve römork içerisinde bulunan yaklaşık olarak 1 ton civarında zeytinin çalındı. Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı
ile yaptığı koordineli çalışma sonucu yapılan araştırma neticesinde hırsızlık olayını R.B., Ü.A.Y., M.M. ve M.P. isimli şahısların yaptıkları tespit edildi. Olay ile ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek tahkikata başlanılmış, yapılan operasyon neticesi yakalanarak mahkemeye sevk edilen R.B., Ü.A.Y. ve M.H.P. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. M.M. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KİLİS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti
5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
16 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Yengesine Kurşun Yağdırdı
Beşiktaş'ta Bir Fitness Hocası 'Sessiz Ol' Diyen Kadını Boğazını Keserek Öldürdü