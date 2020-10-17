Kilis'te "Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" düzenlendi - Son Dakika

Kilis'te "Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" düzenlendi

17.10.2020 16:17
Kilis'te

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Kilis'te "Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" düzenlendi.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Kilis'te "Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" düzenlendi.

Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile Oylum Höyük'te düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Recep Soytürk, zeytin ve zeytinyağını dünyaya tanıtmak için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Kilis zeytinyağının kalitesinin artırılması için fabrikalarda yeni kararların alındığını dile getiren Soytürk, "Fabrikaya getirilen zeytinlerin içerisinde taş, çamur, zeytinler küflü olmayacak. Bizim Kilis zeytinyağını zedelememize, kalitesini düşürmemize hiçbirimizin hakkı yok. Bir taraftan da üniversite ile çok özel bir makine aldık. Sıfır hata ile ürün çıkarabilecek ve yarışmalarda derece alabilmemizi kolaylaştıracak bir makine aldık. Bundan bütün firmalarımız dilediğinde faydalanabilecek." diye konuştu.

Kilis zeytinyağının Almanya'da ödül aldığını anımsatan Soytürk, "Zeytinyağı birliğimiz Türkiye çapında yapılan bir yarışmada Türkiye ikinciliğini kazandı. O zeytinyağını birliğimiz 20 liraya satıyordu, yarışmadan sonra 100 liraya satmaya başladı. Demek ki doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. " dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da zeytincilik özelinde 12 farklı proje ile Kilis'te yaklaşık 7 milyon liralık bir yatırım hacmi oluşturduklarını ifade etti.

Akyılmaz, bu yıl Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü'nün 3'üncüsünü düzenlediklerini, zeytinyağı üreticilerine verimlilik, kalite, markalaşma ve satış-pazarlama konularında yönetim danışmanlığı desteği sunduklarını aktardı.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat da Kilis zeytinyağının dünya markası olma yolunda ilerlediğini, bunun da kurdukları birlik sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Zeytin yaprağı çayı koronavirüse karşı etkili

Uzman Dr. Ender Saraç da zeytinin bir meyve, zeytinyağının da bir meyve suyu olduğunu, zeytin yaprağı, zahter, sarımsak karışımı yapılan çayın koronavirüse karşı koruyucu etkisi bulunduğunu ifade etti.

Zeytin yaprağının kalp ve damar hastaları için çok yararlı olduğunu dile getiren Saraç, "İnsülin direncini azaltıyor. Bu koronaya karşı koruyucu bir çay olacak. Sarımsak, zeytin yaprağı, zahter virüs ve mantar öldürücü. Bu çay hem tansiyonunuzu düşürecek hem koronavirüse karşı koruyacak hem kan şekerinizi düşürecek, damarları açacak ve insülin direncine karşı birebirdir. Zeytin yaprağını, çekirdeğini Allah rızası için atmayınız. Müthiş bir şifa kaynağıdır." diye konuştu.

Zeytinyağı, Türkiye, Zeytin, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te 'Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü' düzenlendi - Son Dakika

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