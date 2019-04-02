Kilis'te Zeytinliğe Uyuşturucu Baskını

KİLİS'te zeytinliğe operasyon yapan polis, 22 bin uyuşturucu hap captagon ile 7 kilo 450 gram esrar buldu.

KİLİS'te zeytinliğe operasyon yapan polis, 22 bin uyuşturucu hap captagon ile 7 kilo 450 gram esrar buldu. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 uyuşturucu taciri, tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip sonunda da Öncüpınar Sınır Kapısı Yolu üzerinde bulunan zeytin bahçesine operasyon düzenledi. Zeytinlikte yapılan aramalarda 22 bin uyuşturucu hap captagon ve 7 kilo 450 gram esrar bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, Suriye uyruklu Y.A., Z.B., A.H. ve D.A.'yı gözaltına aldı. 4 Suriyeli, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.



- Kilis

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