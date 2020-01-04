Kilis'te zeytinyağı ile üzümde yeni yatırımlar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kilis'te zeytinyağı ile üzümde yeni yatırımlar - Son Dakika Ekonomi

Kilis'te zeytinyağı ile üzümde yeni yatırımlar

6 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk, Üzüm Üreticileri Birliğinin kurulduğunu, Kilis Horozkarası üzüm ile Zeytinyağında yeni yatırımlar yapılacağını söyledi.

Kilis'te zeytinyağı ile üzümde yeni yatırımlar, System.String[]

Kilis Valisi Recep Soytürk, Üzüm Üreticileri Birliğinin kurulduğunu, Kilis Horozkarası üzüm ile Zeytinyağında yeni yatırımlar yapılacağını söyledi.


Vali Soytürk, Oylum Höyük'te 4 bin yıl öncesine ait zeytin çekirdeklerine rastlandığını ifade ederek, "Bu çekirdeğin Kilis'teki yağlık zeytinimizle aynı genden olup olmadığının araştırmak için Hatay'daki Zeytin Araştırma Enstitüsünde tarafından inceleniyor. Eğer aynı genden olduğu belirlenince bölgenin en eski zeytini ilimizde yetiştirilmiş olduğu tescil edilmiş olacak. Bununla beraber fidan dikiminden zeytin toplanmasına kadar bütün aşamalar, kuralına göre yapılacak, zeytinyağımızı soğuk sıkımla birlikte piyasaya süreceğiz. Butik üretim yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Zeytinyağı yarışmalarını katılarak, ödüller olmak istiyoruz. Tanıtım yapmamız gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştırmak istiyoruz" dedi.


"15 milyonluk yatırım"


Vali Soytürk, Bursa'dan bir firmanın 15 milyonluk zeytinyağı tesisi kurmak için kendileri ile temas kurduğunu ifade ederek, "Zeytinyağında yapılan atılımlar, herkesin dikkatine çekiyor. Bursa'dan gelen firma bize bir sunum yaptı. İnşallah, zeytincilik alanında daha iyi bir yere geleceğiz. Kilis'te üretilen asidi 1'in altındaki zeytinler batı illerine götürülerek, 500 gramlık şişedeki yağlar 20-30 liradan satılıyor. Biz neden burada bunu üretmeyelim, bizim çiftçimiz para kazanmasın, bunların yollarını arıyorum. Üniversitemiz ile birlikte çalışıyoruz" dedi.


"Kilis Horozkarası üzüm marka olacak"


Vali Soytürk, Musabeyli ilçesinde Üzüm Üreticileri Birliği kurduklarını ifade ederek, "Musabeyli ilçesinde Üzüm Üreticileri birliğinin binasını yapıyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansından da üzümlerin paketlenmesi için gerekli parayı da temin ettik. Makineler kısa süre içerisinde gelecek. Kilis karası diye üzümü markalaştırdık. Böylece Horozkarası üzüm marka olacak. Üreticimize ciddi katkısı olacaktır" şeklinde konuştu. - KİLİS

Zeytinyağı, Oylum, Hatay, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nakliyecilerden dijital takograf protestosu
Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti Yakaladığı dilencinin mal varlığını duyan zabıta, "Allah'tan kork" diye sitem etti Volkswagen, efsane aracı 'Vosvos'a video ile veda etti

Son Dakika Haberleri
16:54 Dizdar: "Mobilyadaki KDV indiriminden en çok Bursa faydalanacak" - Son Dakika Ekonomi
16:14 Türkiye fındık ihracatından 2 milyar 28 milyon dolar gelir elde etti - Son Dakika Ekonomi
16:05 Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti - Son Dakika Ekonomi
15:54 Toyota Türkiye, akıllı sistemler ihraç edecek - Son Dakika Ekonomi
15:54 Uğurdağ: "Mobilyada ham madde de KDV yüzde 8 inerse kaçak önlenmiş olur" - Son Dakika Ekonomi
14:27 Yakaladığı dilencinin mal varlığını duyan zabıta, "Allah'tan kork" diye sitem etti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 17:07:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te zeytinyağı ile üzümde yeni yatırımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]