KİLİS'te, birbiriyle çarpışan otomobilin park halindeki araçlara da çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Mehmet Şanlı Mahallesinde meydana geldi. Ömer A. yönetimindeki 40 DT 115 plakalı otomobil, Yusuf Y.'nin kullandığı 80 AAP 047 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller yol kenarında bulunan park halindeki 2 otomobile daha çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ekipler, yaralanan Abdulkadir K., Hacı A. ve Cuma T.'yi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KİLİS'TE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI - Son Dakika