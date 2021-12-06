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Son dakika haberi: Kilis'te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kilis'te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı

06.12.2021 09:12

Son dakika habere göre Kilis'te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdıKİLİS Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kilis'te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı

KİLİS Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobiller park halindeki 2 otomobile daha çarparak maddi hasara yol açtı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki 40 DT 115 plakalı Renault marka otomobil, Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi üzerinde Yusuf Y. yönetimindeki 80 AAP 047 plakalı Toyota Corolla marka otomobille çarpışarak devrildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller, yol kenarında bulunan park halindeki 2 otomobile çarparak maddi hasara yol açtı. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada yaralanan Abdulkadir K. (4), Hacı A. ve Cuma T. itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika haberi: Kilis'te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Son dakika haberi: Kilis'te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Son dakika haberi: Kilis'te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Son dakika haberi: Kilis'te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Son dakika haberi: Kilis'te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Otomobil, Renault, Kilis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kilis'te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kilis'te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı - Son Dakika
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