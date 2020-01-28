Kilis'te10 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

KİLİS'te, polis tarafından minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 10 Suriyeli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde Suriye uyruklu Z.İ. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Minibüste, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla girdikleri belirlenen A.E.M., M.E.İ., M.A.İ., H.E.T., R.E.M., A.E.M., E.E., H.E.M., E.A.İ. ve M.A.İ. yakalandı. 10 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücü Z.İ. adliyeye sevk edildi.