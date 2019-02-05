Son Dakika Haberleri: Kilis'teki Araçların Yarısı Motosiklet

Kilis'teki Araçların Yarısı Motosiklet

57 dakika önce

Kilis trafiğine bir yılda bin 223 araç eklenirken, araçların yüzde 49,2 motosiklet olduğu bildirildi.

Kilis'teki Araçların Yarısı Motosiklet, System.String[]
Kilis trafiğine bir yılda bin 223 araç eklenirken, araçların yüzde 49,2 motosiklet olduğu bildirildi.

Kilis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2018 yılsonu itibarıyla 46 bin 49 oldu. Bu araç sayısı ile Kilis, tüm iller içinde 66. sırada yer aldı. Kilis'teki araç sayısı bir yıl içinde bin 223 adet artarak 2017 yılında 44 bin 826 iken 2018'de 46 bin 49 oldu.

Araç türleri incelendiğinde ise Kilis'te trafiğe kayıtlı toplam taşıtın yaklaşık yarısını motosiklet (yüzde 49,2) oluşturdu. Motosikleti, otomobil (yüzde 23,5) ve traktör (yüzde 13,6) takip etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:29 Kaynak: İHA

Araç, Motosiklet, Kilis, 3. Sayfa
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