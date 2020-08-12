Kilis'teki araçların yarısı motosiklet

Kilis'te tüm araçların yüzde 49.8'i motosikletlerden oluşurken, 2020 yılı ilk 6 ayında 458 motosiklet trafiğe çıktı.

Kilis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020 Haziran ayı sonu itibarıyla 47 bin 869 oldu. Bu araç sayısı ile Kilis, tüm iller içinde 66. sırada yer aldı. Kilis'teki araç sayısı altı ay içinde 625 adet artarak 2019 yılında 47 bin 244 iken bu yıl Haziran ayı sonunda 47 bin 869 oldu. Bu araçların 458'ini motosiklet oluşturdu.

Araç türleri incelendiğinde ise Kilis'te trafiğe kayıtlı toplam taşıtın yaklaşık yarısını motosiklet (yüzde 49,8) oluşturdu. Motosikleti, otomobil (yüzde 23,3) ve traktör (yüzde 13,7) takip etti. - KİLİS