Son Dakika Haberleri: Kilis'teki Arapça Tabelalar Kaldırılıyor

Kilis'teki Arapça Tabelalar Kaldırılıyor

2 saat önce

Kilis'te, Suriyelilerin iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

Kilis'teki Arapça Tabelalar Kaldırılıyor, System.String[]
Kilis'te, Suriyelilerin iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor. Kilis valiliği tarafından oluşturulan komisyon, iş yerlerine Arapça tabelaların kaldırılması için 15 gün süre verdi.

Kilis Valiliği tarafından oluşturulan komisyon Suriyelilere ait iş yerlerinde denetimlere başladı. Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy başkanlığında, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden oluşan komisyon, Suriyeli iş yerlerinde vergi yönünden BağKur, SSK yönünden, sağlık ve gıda yönünden ve iş yeri açma ruhsatları kontrol ediliyor. Suriyelilere Arapça olan iş yeri talebelerinin Türkçe tabela ile değiştirilmesi için 15 gün süre verildi. Tabelaların yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 oranında Arapça olacağı Suriyelilere tebliğ edildi.

Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Kilis valiliği tarafından Suriyeli esnafların uyum projesi kapsamında denetim yaptıklarını ifade ederek, "Vergi kaydı olup olmadığına, sigortaların yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Valiliğimiz tarafından Arapça tabelaların indirilerek yerine Türkçe tabelaların takılması için 15 günlük mühlet veriyoruz. 15 gün içerisinde tüm Arapça tabelaların indirilerek, yerine Türkçe olan kendilerine ait firma ismi belli olan yüzde 25'i Arapça yüzde 75 Türkçe şeklinde değiştirecekler. Denetimler yapıyoruz" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:58 Kaynak: İHA

Kilis, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak

Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'teki Arapça Tabelalar Kaldırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]