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Kilis'teki Filistinliler efsanevi liderleri Arafat'ı andı

7 saat önce

Kilis'teki Filistinliler efsanevi liderleri Arafat'ı andıKİLİS - Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü ile El Fetih'in efsanevi lideri Yaser Arafat 15'üncü ölüm yıldönümünde Kilis'te Filistinliler tarafından anıldı.

Kilis'teki Filistinliler efsanevi liderleri Arafat'ı andı

KİLİS - Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü ile El Fetih'in efsanevi lideri Yaser Arafat 15'üncü ölüm yıldönümünde Kilis'te Filistinliler tarafından anıldı.

Filistin'den İsrail zulmünden kaçarak Suriye'ye yerleşen Filistinliler, Suriye'deki iç kargaşa ve savaş nedeniyle kaçarak Kilis'e yerleşti.

Kilis'te yaşayan Filistinliler, Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü ile El Fetih'in efsanevi lideri Yaser Arafat'ı ölümün yıl dönümünde andılar.

İstiklal Marşı ve Filistin Ulusal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, Filistin'in eski lideri Yaser Arafat'ı öven konuşmalar yapıldı. Efsanevi lideri Yaser Arafat'ın hayatı ile Filistin davasına verdiği mücadele sinevizyon eşliğinde gösterildi. İsrail'in yaptığı zulümlere tepki gösteren Filistinliler, özgürlük şarkıları söylediler. Programda Filistinli çocuklar da şiirler okudu.

Etkinliğin düzenlendiği salon, Filistin'in eski lideri Yaser Arafat'ın fotoğrafları, Türk ve Filistin bayrakları ile donatıldı.

Kilis'teki Filistinliler efsanevi liderleri Arafat'ı andı

Yaser Arafat, Filistin, Kilis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:51 Kaynak: İHA
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