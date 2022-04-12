Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

12.04.2022 15:35
Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kilis'te 2017'de sınır hattında mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis'te 2017'de sınır hattında mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, patlamada yaşamını yitiren mühendisin yakınlarının avukatı ve ağabeyi Muzaffer Akcan ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuksuz yargılanan eski kurmay yarbay M.O.A, suçlamaları kabul etmeyerek yurt dışındaki eğitimi için hakkındaki yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını istedi.

M.O.A'nın avukatı da müvekkilinin soruşturma aşamasında birçok defa yurt dışına giriş çıkış yaptığını ve kaçma gibi bir niyetinin olmadığını savunarak bu nedenle yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması talebinde bulundu.

Patlamada yaşamını yitiren mühendisin yakınlarının avukatı ise sanık M.O.A'nın yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasının maktulün ailesinde infial oluşturacağını belirterek talebin reddini istedi.

Sanık H.O'nun avukatı da suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, olayda başka sorumluluğu tespit edilen ya da edilecek olanlarla ilgili gereğinin yapılması için başsavcılığa yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına, sanık M.O.A. hakkında uygulanan yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken, aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

YORUMLAR
500
Şampiyon bayan futbol takımından protokol ziyareti Şampiyon bayan futbol takımından protokol ziyareti Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Fetullahçı Terör Örgütü, Mayın, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Turkey yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:27 Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu
15:27 Asal Araştırma'nın anketi ortaya koydu: HDP'nin tavrı seçimin kaderini değiştirebilir
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
14:58 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:57 Edis'ten Brooklyn Peltz Beckham'a destek: Kutluyorum, şahane bir hareket olmuş
14:55 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Halka "sabredin" diyenler eş, dost ve akrabalarına ihale dağıtıyor!
14:51 Arazi anlaşmazlığı iki aileyi birbirine düşürdü! Çıkan kavgada silahlar patladı: 2 ölü, 5 yaralı
14:41 Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Han tekrar çöplüğe mi sığınacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 15:41:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement